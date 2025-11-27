كأس الملك.. كونسيساو يتصدر بـ4 ألقاب

حقق ستة مدربين من أصل ثمانية ألقابًا سابقة في كأس الملك خلال مسيرتهم الفنية في أكثر من بلد قبل انطلاق ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة والسبت.

ويواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره القادسية، ويلعب الخلود مع الخليج الجمعة، فيما يلتقي الاتحاد مع الشباب والهلال مع الفتح السبت في ربع النهائي.

ويعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد الأكثر تتويجًا بين مدربي ربع نهائي كأس الملك بـ 4 ألقاب حققها مع بورتو.

ونال كونسيساو أربعة ألقاب كأس البرتغال مع بورتو «2020-2022-2023-2024»، بينما الإسباني إيمانول ألجواسيل مدرب الشباب توج بكأس ملك إسبانيا 2020 مع ريال سوسيداد.

ويحلم الإنجليزي ديس باكينجهام مدرب الخلود والبرتغالي جوزيه جوميز نظيره في الفتح بلقب الكأس الأول.

بينما يُعد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج أحد أبرز «صيادي الكؤوس» بعدما توج بكأس اليونان 2007، كأس قبرص 2014، وكأس الملك 2015 مع الهلال.

الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية فاز بكأس اليونان 2013 مع أولمبياكوس، ووصل الموسم الماضي إلى نهائي كأس الملك.

في المقابل، الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي يملك في رصيده كأس النمسا 2022 مع ريد بول سالزبورج.

ويأتي الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أحد أكثر المدربين نجاحًا في الكؤوس في بلاده بثلاثة ألقاب «2019 مع لاتسيو، 2022 و2023 مع إنتر».