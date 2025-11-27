النصر.. تدريبان في الرياض قبل أبوظبي

يجري فريق النصر الأول لكرة القدم تدريبين في الرياض، يومي 5و6 ديسمبر المقبل، قبل المغادرة إلى أبو ظبي العاصمة الإماراتية، في السابع من الشهر ذاته من أجل تنظيم معسكر إعدادي لمدة 5 أيام تتزامن مع توقف المسابقات المحلية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويلعب النصر مواجهة تجريبية واحدة ضد الوحدة الإماراتي في معسكره هناك.

ومنح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لاعبيه راحة لمدة 8 أيام بعد الانتصار على استقلول الطاجيكي الأربعاء في دوشنبه العاصمة، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

وسيغيب عن معسكر أبوظبي، اللاعبون الدوليون الستة نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، وراغد النجار، الذين سيرتبطون مع المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وكانت بعثة القطب العاصمي، وصلت فجر الخميس إلى الرياض، بعد الفوز برباعية دون مقابل، على استقلول الطاجيكي.

ويتصدر القطب العاصمي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة بعد نهاية الجولة التاسعة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يقف الفريق على صدارة مجموعته الرابعة في البطولة القارية بالعلامة الكاملة.

وتتوقف المنافسات المحلية لمدة 28 يومًا، على أن يعود الفريق لخوض مبارياته المحلية بلقاء النجمة في الجولة العاشرة من الدوري 21 ديسمبر المقبل.