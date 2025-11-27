كأس العرب.. الأخضر يطير على دفعتين

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى الدوحة العاصمة القطرية، السبت والأحد المقبلين، على دفعتين، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهازين الإداري والفني وبعض اللاعبين سيغادرون السبت من الرياض، على أن يلتحق بهم لاعبو الهلال والاتحاد في اليوم التالي، بعد فراغهم من المشاركة في مواجهتي ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تلعب السبت.

وبيّن أن لاعبي الأخضر سيجرون تدريبهم الأول في الدوحة، فور الوصول إليها، على أن يخضع لاعبو الأهلي والقادسية المشاركون في مباريات كأس الملك، إلى تمارين استرجاعية واستشفائية.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر، وقع اختياره على 23 لاعبًا، للمشاركة في بطولة كأس العرب وهم: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويملك الأخضر في خزائنه لقبين لبطولة كأس العرب، إذ حقق البطولة في 1998 في الدوحة، وكرر الإنجاز في الكويت 2002.