نيوكاسل يصعّد أحداث مواجهة مارسيليا

تقدم نادي نيوكاسل الإنجليزي بشكوى بشأن «المعاملة غير المقبولة» التي تعرضت لها جماهيره خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم التي خسرها أمام مارسيليا الفرنسي بنتيجة 1-2 الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ونشر نيوكاسل الخميس بيانًا اتهم الشرطة الفرنسية باستخدام مزيج من رذاذ الفلفل والهراوات والدروع لقمع المشجعين بعد خسارتهم في ملعب فيلودروم.

وقال النادي في بيانه: «سنرفع مخاوفنا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ونادي أولمبيك مارسيليا، والشرطة الفرنسية بشأن المعاملة غير المقبولة لمشجعينا من قبل الشرطة في ملعب فيلودروم بعد مباراة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء».

ووفقًا لنيوكاسل، تم إبقاء المشجعين المسافرين داخل الملعب لمدة ساعة كإجراء مسبق لضمان سلامتهم، ثم تم مرافقة مجموعات مكونة من 500 شخص إلى مترو الأنفاق للتوجه إلى نقطة تجمع المشجعين.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي :«بمجرد إطلاق سراح المجموعة الأولى من المشجعين، بدأت الشرطة باستخدام قوة غير ضرورية ومبالغ فيها لمنع بقية جماهيرنا من التحرك أكثر.. تم تنفيذ ذلك باستخدام مزيج من رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، حيث تعرض العديد من المشجعين للاعتداء بشكل عشوائي من قبل الشرطة.. شاركنا المشجعون، عند مغادرتهم الملعب، شعورهم بالضيق والإحباط والغضب مع موظفينا، وتلقينا بعد ذلك تقارير شهود مثيرة للقلق من المشجعين الذين حضروا المباراة، يجب أن تكون سلامة ورفاهية المشجعين دائمًا على رأس الأولويات، وندين بشدة المعاملة التي تعرض لها مشجعونا من قبل الشرطة خلال الحادث».