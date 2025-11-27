الهلال يدشن تحضيرات الفتح

عاد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر الخميس إلى تدريباتهم بعد الراحة التي منحت لهم، الأربعاء، استعدادًا لأداء التدريب الرئيس الذي يسبق مواجهة الفتح السبت في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

وعبر الهلال الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الملك، بعد فوزه على الأخدود 1-0، في المواجهة التي لعبت في نجران 28 أكتوبر الماضي.

ومن المنتظر أن يتحدد مصير مشاركة حسان تمبكتي في المواجهة المقبلة، وفق احتياجات الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراة الفتح دوريًا والشرطة قاريًا.

وكان الأزرق العاصمي، حجز موقعه في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حسم تأهله بعلامة كاملة متصدرًا مجموعة «الغرب»، عقب فوزه الكبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4ـ0، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الثلاثاء الماضي.