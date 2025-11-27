إصابة الساق تبعد لوبيز أسبوعين

يغيب الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، وفقًا لما أعلنه النادي، الخميس.

وقال برشلونة في بيان له: «يعاني فيرمين من إصابة طفيفة في ربلة الساق اليمنى وسيستغرق التعافي منها نحو أسبوعين».

ولن يشارك لوبيز «22 عامًا» المتوّج بكأس أوروبا والألعاب الأولمبية مع المنتخب الإسباني، في المباريات الثلاث المقبلة لبرشلونة أمام ألافيس، أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري، كما قد يغيب عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، في 9 ديسمبر المقبل.

وكان فيرمين تعرض لإصابة في الفخذ نهاية سبتمبر الماضي، قبل أن يستعيد مركزه الأساسي لاعب وسط متقدّم على مواطنه داني أولمو، مسجلًا خمسة أهداف ومقدّما أربع تمريرات حاسمة في ست مباريات.