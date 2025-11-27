معرض الحيوانات الأليفة.. 15 ألف زائر

اُختتمت في العاصمة الرياض الخميس فعاليات معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة في نسخته الرابعة، وسط حضور في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات تجاوز الـ 15 ألف زائر، بحسب الجهة المنظمة.

وشهدت النسخة الرابعة عددًا من الفعاليات النوعية التي جرت للمرة الأولى في السعودية أبرزها المسابقة الدولية لتجميل الكلاب والقطط بتنظيم من أكاديمية تزيين الكلاب والقطط والتي امتدت على مدار يومين واستهدفت مزيني القطط والكلاب وحظيت بإقبال واسع من الجمهور بمختلف فئاته حيث توج في مسابقة تزيين الكلاب 7 من الفائزين بكؤوس وباقي المزينين الـ 15 فازوا بميداليات وشهادات من groom academy معتمدة من وزارة التربية الروسية، أما اليوم الثالث في مسابقة تجميل القطط فقد توج 3 من الفائزين بكؤوس والباقي فازوا وفق فئات مختلفة وشهادات معتمدة كذلك.

كما أعلن المعرض على مدار يومين نتائج مسابقة «الكات شو» التي أشرف عليها الاتحاد الدولي للقطط بالتعاون مع الاتحاد البلغاري لعلم القطط بتنافس أكثر من 130 قطة من داخل السعودية وخارجها مختلفة السلالات والفئات والصفات وكل مجموعة تفوز بجوائز وفي كل مكان ستحصل القطة على جوائز وألقاب وفق معايير تحكيم معتمدة دوليًا.

من جهته، أوضح عمار الزعيتر، المشرف العام على المعرض، أن النسخة الرابعة جسّدت توسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة والتنوع في الفعاليات ما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الحيوانات الأليفة في السعودية.

وأضاف «النجاح الذي شهدناه هذا العام يدفعنا إلى المضي نحو تطوير محتوى المعرض وجذب مزيد من الخبراء العالميين في الدورات والمسابقات المقبلة».