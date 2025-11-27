لانا: هدفنا إسعاد السوريين في كأس العرب

أعرب الإسباني خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن سعادته بعبور فريقه إلى دور المجموعات في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر ديسمبر المقبل.

وتغلب المنتخب السوري بثنائية نظيفة على نظيره جنوب السودان، الثلاثاء، في الملحق المؤهل للمسابقة، التي تنطلق الإثنين المقبل.

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قطر وتونس وفلسطين.

وقال مدرب المنتخب السوري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: «إنه راضٍ عن الأداء الذي أظهره المنتخب خلال المواجهة التي جرت على ملعب حمد الكبير، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، وكان بالإمكان الظهور بصورة أفضل أمام المنافس، حيث غلب طابع الحذر على الأداء بين المنتخبين».

وحول المواجهة الافتتاحية للمنتخب السوري التي تجمعه بنظيره التونسي في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب أحمد بن علي قال لانا: «سنقوم بالتحضير للمواجهة المقبلة بصورة مختلفة».

وأضاف «نعلم أن المهمة ستكون صعبة، وننتظر التحاق عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة السابقة أمام جنوب السودان، ونأمل أن تكتمل صفوفنا قبل موعد المباراة أمام تونس كي نكون بوضعية جيدة».

وأوضح لانا أن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، مشددًا على أن جميع عناصر المنتخب السوري يأملون في تحقيق حضور لافت في هذه البطولة وإسعاد الجماهير السورية التي ساندت المنتخب بقوة في لقاء جنوب السودان.

من جانبه، قال أنس صابوني، مساعد مدرب المنتخب السوري: «إن الفريق ظهر بصورة جيدة أمام جنوب السودان، وتحققت النتيجة الأهم بالتأهل إلى دور المجموعات، لافتًا إلى أن المنافسات في هذا النوع من البطولات تحمل طابعًا مختلفًا».

وأشار صابوني إلى أن المواجهة أمام تونس ستكون صعبة للغاية وستكون هناك دراسة للمنافس الذي يملك خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه يضم في صفوفه العديد من اللاعبين في المنتخب الأول.

وشاركت جنوب السودان ببطاقة دعوة نظرًا لأنها ليست عضوًا في الاتحاد العربي لكرة القدم.