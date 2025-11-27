مواجهة الأهلي تعيد كينونيس

رجحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عودة المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس إلى قائمة فريق القادسية الأول لكرة القدم الجمعة أمام الأهلي، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب كينونيس عن المباريات الثلاث الماضية، وتوقَّعت المصادر عودته، من بوابة دور الثمانية، لكن على مقاعد الاحتياط.

واختتم القادسية استعداداته لمواجهة الأهلي بحصة تدريبية عصر الخميس على ملعبه في الخبر، وبعدها غادرت بعثته، على متن طائرة خاصة، إلى جدة.

وتواجه الفريقان، الجمعة الماضي في جدة، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، وفاز صاحب الأرض 2ـ1.

وبعد أسبوع، يتجدّد التنافس بينهما، من أجل حجز أحد مقاعد دور الأربعة من الكأس.

وأحرز كينونيس، هدّاف القادسية الموسم الماضي، تسعة أهداف في العدد ذاته من المشاركات الموسم الجاري، وغاب عن مباريات التعاون والخلود والأهلي، ضمن الجولات 7 و8 و9 من «روشن».