الجزائر تغير القائمة العربية

أجرى المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم تغييرًا جديدًا على قائمته المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم فيفا-قطر 2025، التي تنطلق الإثنين المقبل في الدوحة، العاصمة القطرية.

وأفاد الاتحاد الجزائري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الخميس، بأن مجيد بوقرة، مدرب المنتخب، استدعى يوسف عطال، مدافع السد القطري، لتعويض زميله محمد عزي، مدافع ماخاشكالا الروسي.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري عن سبب استبعاد عزي، ولو أن بعض المصادر عزت ذلك إلى الإصابة.

كان مجيد بوقرة اضطر الثلاثاء إلى توجيه الدعوة لمحمد أمين توجاي، مدافع الترجي التونسي، لتعويض المصاب أيوب غزالة، مدافع مولودية الجزائر.

وضمت قائمة المنتخب الجزائري المتاحة لكأس العرب 23 لاعبًا، بينهم 8 ينشطون في الدوري المحلي.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس العرب بملاقاة نظيره السوداني، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة،

ثم البحرين 6 ديسمبر المقبل، لحساب الجولة الثانية، قبل أن يلاقي العراق في الـ 9 من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.