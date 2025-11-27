أمام لاتسيو.. ميلان يخسر بولسيتش

ألمح ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى غياب الجناح الأمريكي كريستيان بولسيتش عن مواجهة لاتسيو في الدوري السبت.

وتعافي بولسيتش أخيرًا من إصابة تعرض لها في أوتار الركبة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي أكتوبر الماضي. وشارك بديلًا مع ميلان أمام بارما قبل فترة المباريات الدولية الأخيرة، ثم شارك أساسيًا في مواجهة إنتر ميلان بالديربي الأحد الماضي، وسجل هدف الفوز بالشوط الثاني.

وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس: «من الصعب أن يلحق بولسيتش بالمباراة، لكن يمكن لأي شيء أن يحدث في يوم وليلة».

وسجل بولسيتش، نجم تشيلسي الإنجليزي وبورسيا دورتموند الألماني السابق، سبعة أهداف وصنع هدفين في عشر مباريات مع ميلان في كل البطولات الموسم الجاري.

وطمأن مدرب ميلان الجماهير على حالة لاعبين أخرين قائلًا:«سالميكرز في حالة جيدة ويجب أن يكون خيمنيز جاهزًا للعودة إلينا الأسبوع المقبل، والجميع هنا بخير».

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن نابولي الثالث، وبنقطتين خلف المتصدر روما.