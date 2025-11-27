آل الشيخ يعلن ورشة فيلم «العيون الساهرة»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن ‏ورشة القراءة لفيلم مكافحة المخدرات مع المخرج العالمي Phillip Noyce الذي يبدأ تصويره الأسبوع المقبل.

وقدَّم آل الشيخ شكره إلى وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز عبر منشورٍ، كتب فيه: «أتقدم بخالص الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا العمل وكل منسوبي الوزارة والعاملين بها وأبطال مكافحة المخدرات من ضباطٍ وجنودٍ».

وأردف آل الشيخ: «القصة حقيقيةٌ من ملفات مكافحة المخدرات. قرَّرت بعد الاستئذان من وزير الداخلية تسمية الفيلم: العيون الساهرة».

وختم حديثه بالقول: «منسوبو وزارة الداخلية لكم مكانة خاصة في قلبي فأنا منكم وسأبقى».