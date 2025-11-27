الاتحاد.. بنزيما جاهز وكونسيساو يدرس قائمة الأجانب

شارك الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية لـ «النمور»، الخميس، مُظهِرًا وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» جاهزيته للعب أمام الشباب، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وانضمَّ قائد الاتحاد إلى التحضيرات الميدانية، بعد اكتفائه الأربعاء، بتدريبات داخل صالة الإعداد البدني في مقر ناديه.

وأدى الفريق الجدّاوي تدريبه الرئيس للمباراة بمشاركة كافة محترفيه الأجانب، البالغ عددهم 12، شاملين الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي سيغيب للإيقاف.

وإلى جانب ديابي، سيُستبعد اسم أجنبي آخر من قائمة المباراة لاشتراط اللائحة إشراك 10 لاعبين غير سعوديين بحد أقصى لكل فريق في لقاءات الكأس، مقابل 8 ضمن منافسات الدوري.

وطبقًا للمصادر، سيستقر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، على الأجنبي الآخر المستبعد مع ديابي، بعد التدريب الختامي، الذي سيخوضه الفريق، الجمعة، عشية اللقاء.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة المباراة التي ستحدد آخر أطراف نصف نهائي الكأس.