«قاتل» يحرم العلا الصدارة.. وأبها يتعثر بتعادل البكيرية

فرض فريق العدالة الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على ضيفه العلا في الوقت القاتل، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي هجر في الأحساء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الخميس.

وأخفق العلا في استغلال تعثر أبها المتصدر بتعادله السلبي مع البكيرية، من أجل اعتلاء الصدارة، واكتفى بنقطة واحدة أمام ضيفه العدالة.

وعندما كانت المواجهة تمضي إلى نهايتها بتقدم العلا بهدف اليوناني إيفتيميس كولوريس، الذي سجَّله عند الدقيقة 22، كان لجابر قرادي رأي آخر بإدراكه التعادل لفريقه العدالة عند الدقيقة «90+2» ليخطف أصحاب الأرض تعادلًا بطعم الفوز.

وبهذه النتيجة، أوقف العدالة خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 16، فيما وصل العلا إلى 22 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن المتصدر.

وفي مباراة ثانية، اكتفى أبها بالتعادل السلبي أمام ضيفه البكيرية، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وزاد أبها رصيده النقطي إلى 23، وبقي في صدارة جدول الترتيب، بينما بلغ البكيرية النقطة الـ19 في المركز الرابع.