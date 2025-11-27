بصفقات جديدة.. روما يدعم أحلام جاسبريني

رصد نادي روما الإيطالي ميزانيةً مخصصةً لأجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويعيش روما حالة من الزخم والحماس بتصدره جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ميلان ونابولي، حامل اللقب، بعد مرور 12 جولة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، الخميس، أن الميزانية ستسمح بضم لاعبين جدد، وليس بالضرورة على سبيل الإعارة من أجل دعم أحلام المدرب جيان بييرو جاسبريني في المنافسة على اللقب.

ويعتقد أن روما سيسعى لجلب رأس حربة جديد، في وقت وافق فيه جاسبريني على ضم الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد، كهدف تعاقدي رئيس في الهجوم، وفقًا لتقارير إيطالية الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أنه سوف يتعين على روما أن يتحرك وفق قواعد اللعب المالي النظيف، لكن قرار إدارة المالك الأمريكي دان فريدكين، يعني أن فريدريك ماسارا مدير النادي سيحظى بحرية أكبر في المفاوضات مع اللاعبين، وليس بالضرورة أن تقتصر الصفقات على الإعارة أو التبادل.