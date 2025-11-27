أمام القادسية.. المدرج الأهلاوي دون «تيفو»

أتمَّت رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراتها قبل المواجهة مع القادسية، الجمعة في جدة، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تُوزِّع الرابطة أعلامًا كبيرة في المدرج المخصص لها ويرفع عددٌ من أعضائها لافتات طويلة متوسطة الحجم.

وأوضحت المصادر أن المدرج الأهلاوي لن يُقدِّم، قبل انطلاق المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، لوحة جماهيرية «تيفو» أو لافتة كبيرة «بنر».

مجددًا.. الـ «تيفو» يغيب

وغاب «التيفو» و«البنر» في مباراة الأهلي والقادسية، التي كسِبها الأول 2ـ1 الجمعة الماضي في جدة ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، وهو ما أرجعته المصادر إلى قلّة عدد الحاضرين في ملعب «الإنماء»، نحو 17 ألفًا و400 متفرج. وحول مباراة الجمعة، أكدت المصادر ذاتها انقضاء وقت رفع طلب تقديم «تيفو» أو «بنر»، إلى رابطة دوري المحترفين، لذا ستكتفي رابطة مشجعي الأهلي بأعلام كبيرة ولافتات متوسطة وصغيرة الحجم.