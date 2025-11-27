شينكيفيلد وكينج خارج حسابات الخليج

غاب الهولندي بارت شينكيفيلد، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم، وزميله النرويجي جوشوا كينج، رأس الحربة، عن التدريبات، الخميس، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، ليتأكَّد خروجهما من قائمة مواجهة الخلود، الجمعة، في ربع نهائي كأس الملك.

وواصل اللاعبان برنامجهما العلاجي والتأهيلي تزامنًا مع التدريب الأخير للفريق قبل المباراة التي سيحتضنها ملعب نادي الحزم في الرس.

وتعرَّض شينكيفيلد لإصابةٍ في الظهر، أدت إلى استبداله اضطراريًّا في الدقيقة 74 من المباراة الأخيرة لفريقه أمام النصر، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر، لم يدخل الهولندي التدريبات بعد تلك المباراة، ما أخرجه من حسابات مدربه اليوناني جورجيوس دونيس لموقعة الكأس.

من جانبه، أصيب كينج بتمزُّقٍ عضلي خلال مباراة فريقه مع الحزم ضمن ثامن جولات الدوري، ولا يزال بحاجةٍ إلى الوقت لإكمال جاهزيته.

وحسبَ المصادر، حثَّ دونيس لاعبي فريقه خلال التدريب على بذل أقصى ما بوسعهم للعبور إلى نصف النهائي وتتويج المستويات التي يقدِّمونها منذ بداية الموسم بفوزٍ، يضعهم ضمن رباعي المنافسة على لقب الكأس.

على صعيد متصل، أعلنت إدارة نادي الخليج تسيير حافلاتٍ لنقل الجماهير إلى الرس لدعم الفريق في ملعب المباراة.

وتحدَّدت الـ 05:30 من صباح يوم المباراة موعدًا للتجمُّع، فيما تنطلق الحافلات بعد ذلك بنصف ساعةٍ.