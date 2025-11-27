البرتغال تهدي أوروبا لقبا موندياليا سادسا

تُوِّج المنتخب البرتغالي تحت 17 عامًا لكرة القدم بلقب كأس العالم، التي استضافتها الدوحة العاصمة القطرية، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على نظيره النمساوي بهدف دون ردّ، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب خليفة الدولي الخميس.

وسجّل المهاجم أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، بعد أن حول تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليمنى أرسلها دوارتي كونيا، بتسديدة سهلة من مسافة قريبة داخل الشباك.

وبهذا التتويج، أصبح منتخب «برازيل أوروبا» سادس أوروبي يحرز اللقب العالمي، بعد كل من الاتحاد السوفيتي عام 1987 قبل تفككه، وفرنسا 2001، وسويسرا 2009، وإنجلترا 2017، وألمانيا حاملة اللقب في النسخة الماضية.

وكان المنتخب البرتغالي قد نال سابقًا كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مرتين، عامي 1989 و1991.

وفي مواجهة تحديد المركز الثالث، حقق المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح الخميس.