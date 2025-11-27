150 لعبة تتنافس في جائزة الأفضل

أعلنت القائمة المرشحة لجوائز حفل الأفضل «The Game Awards 2025»، الخميس، الحدث السنوي الذي يحتفي بأفضل ألعاب العام ويستعرض مستقبل الصناعة والمقرر تنظيمه في مدينة لوس أنجليس الأمريكية 11 ديسمبر المقبل.

وتتنافس أكثر من 150 لعبة على عدد من الجوائز منها: لعبة العام، أفضل إخراج، أفضل لعبة مستمرة، أفضل دعم مجتمعي، أفضل إخراج فني، أفضل تصميم صوتي، أفضل لعبة مستقلة، أفضل لعبة موبايل، أفضل لعبة واقع افتراضي معزز، أفضل لعبة «أكشن»، أفضل لعبة عائلية وغيرها.

وأتاحت اللجنة المنظمة للحفل التصويت للجمهور لبعض الفئات عبر الموقع الرسمي للجائزة، فيما يتم حسم معظم الجوائز عبر لجنة تحكيم من وسائل الإعلام المتخصصة.