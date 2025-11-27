بعد 19عاما.. الأهلي يتحدى الجيش الملكي

تستحوذ المواجهة بين فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم ومضيفه الجيش الملكي المغربي على ما عداها من مواجهات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا، التي يحتضنها ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، العاصمة المغربية، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتعد هذه هي المقابلة الثانية بين الفريقين، بعد نهائي السوبر الإفريقي في 24 فبراير 2006 على ملعب القاهرة الدولي، الذي صادف يوم الجمعة، وانتهى لصالح الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

يملك الأهلي الملقب بـ«نادي القرن» تاريخيًا غلبة على منافسيه المغاربة في البطولات الإفريقية كافة، إذ فاز في 12 مباراة من أصل 30، مقابل 10 تعادلات وثماني خسائر. وكانت أبرز نتائج الفريق الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حسابي الرجاء البيضاوي ونهضة بركان في 2021 «نسختان» والجيش الملكي 2006. أما أبرز خسائره فكانت نهائي دوري الأبطال 2022 أمام الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين.

ويحضر الأهلي، صاحب الرقم القياسي في البطولة بـ 12 لقبًا، إلى الرباط طامحًا للعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه الأسبوع الماضي على شبيبة القبائل الجزائري 4ـ1، وتاليًا للاحتفاظ بالصدارة. لكن رحلات الفريق السابقة إلى الملاعب المغربية لم تكن جيدة إذ لم يعرف طعم الانتصار إلا مرتين فقط من أصل 13 مباراة وكانتا أمام الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أكتوبر 2022.

ورغم أن الفريق يعاني أزمة إصابات كثيرة تربك حسابات المدرب الدنماركي يس ثوروب، إذ تأكد غياب الحارس محمد الشناوي، والمدافع مصطفى العش، وحسين الشحات، والجناح أحمد عبد القادر، إلا أنه يتسلح بمجموعة من النجوم بوجود المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، ومحمود حسن «تريزيجيه».

من جانبه يفتقد الفريق المغربي، المتوج بلقب المسابقة في 1985، إلى لاعبين مؤثرين في مقدمتهم المهاجم حمزة خابا للإيقاف، وبالرغم من ذلك يتطلع إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام يونج إفريكانز التنزاني، الذي يحل ضيفًا علي شبيبة القبائل الجزائري.

وتُعد المباراة مفصلية للمدرب البرازيلي ألكسندر سانتوس لكونها الفرصة الأخيرة إزاء انتقادات الجماهير على أداء الفريق بقيادته.