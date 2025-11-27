قبل الاتحاد.... كاراسكو يربك الشباب

أربك الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد فريق الشباب الأول لكرة القدم، مخططات «الليث» الفنية بعد غيابه عن التدريبات الجماعية، الخميس، قبل 24 ساعةً فقط من مغادرة البعثة الشبابية إلى جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس الملك، السبت المقبل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ورجَّحت المصادر ذاتها غياب البلجيكي عن المباراة المنتظرة والمهمة في الكأس، لكنَّها لم تجزم بذلك بشكل كامل.

وغاب كاراسكو عن مواجهة فريقه الماضية أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وكانت إدارة الشباب أعلنت، عبر منصة «إكس»، عن وجود البلجيكي كاراسكو في إحدى العيادات المتخصصة في فرنسا برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة العضلية التي تعرَّض لها خلال مباراة الاتفاق ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لجلساتٍ علاجيةٍ وسط متابعةٍ من الجهاز الطبي في النادي، الذي تابع تطور حالته بشكل مستمر.

وتأتي خطوة وجود البلجيكي في فرنسا بهدف إعادة تأهيله وسرعة عودته للمشاركة مع الفريق فيما تبقَّى من منافسات الموسم.