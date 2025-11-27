دونيس.. رابع اختبار أمام الوجه الجديد

يخوض اليوناني جيورجوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، رابع اختباراته في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام منافس يظهر في المرحلة ذاتها للمرة الأولى.

وينتظر دونيس وفريقه مواجهة الخلود، الذي يقود دفته الفنية المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام، الجمعة، في دور الـ 8 من الكأس.

وسبق لليوناني الظهور في هذه المرحلة 3 مرات، اثنتان منها مع الهلال، وواحدة برفقة الفتح.

وفي نسخة 2014ـ2015، قاد المدرب الفريق الأزرق للفوز على الفيصلي 3ـ1 لحساب ربع النهائي.

وهزم الهلال، تحت قيادته، المجزل في ربع نهائي النسخة التالية 2015ـ2016.

وبعكس نجاحيه مع الهلال، عجز دونيس عن عبور اختباره الثالث في ربع النهائي، عندما كان يقود الفتح موسم 2022ـ2023، وودّع على يد الأزرق ذاته.

من جهته، يبحث باكنجهام عن تخطي هذا الدور خلال موسمه الأول في الملاعب السعودية.