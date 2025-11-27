الأهلي.. دامس الأقرب إلى الإبعاد

أظهرت الحصة التدريبية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، جاهزية جميع اللاعبين الأجانب لمواجهة القادسية، الجمعة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط توقعاتٍ، من مصادر خاصة بـ «الرياضية»، باستبعاد البلجيكي ماتيو دامس، الظهير الأيسر، من قائمة المباراة، التزامًا بقاعدة تسجيل 10 أجانب بحدٍ أقصى في قوائم مباريات الكأس.

واختتم الأهلي تحضيراته بتدريب مخفّف، على ملعب النادي في جدة، فيما يكشف المدرب الألماني ماتياس يايسله عن التشكيل الأساسي وباقي القائمة خلال اجتماع فني مع الفريق عصرًا، داخل أحد الفنادق، قبل نحو أربع ساعات من صافرة البداية، المقرّرة في الـ 8:30 مساءًا.

وفي ظل جاهزية الأجانب الـ 11، يتجه يايسله إلى استبعاد دامس، من أجل الاعتماد على العشرة الآخرين.

ويتواجه الفريقان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بعد أسبوع واحد من فوز الأهلي 2ـ1 أمام القادسية، على ملعب «الإنماء» في المدينة ذاتها، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وتضم كتيبة يايسله من الأجانب السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والمدافعين التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز، والإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي إنزو ميو، لاعبَي الوسط، والجناحين الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، والمهاجم إيفان توني، يُضاف إليهم المقيّدون تحت 21 عامًا دامس، والجناح البرازيلي ماتيوس جونزالفيش، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط.