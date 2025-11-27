كيف تدير وقتك؟!

الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى، التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدث عن ملخص كتاب «إدارة الوقت» لإيان فليمنج:

«من الكتب البارزة في مجال تطوير المهارات الشخصية وإدارة الوقت. يقدم الكتاب مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والنصائح التي تساعد الأفراد على تنظيم جوانب حياتهم بطريقة فعالة ومنتجة من أهمها:

1. فهم أهمية الوقت:

بتسليط الضوء على طبيعة الوقت كمورد محدود وغير قابل للاسترجاع. يؤكد على أن إدارة الوقت ليست فقط حول تنظيم الجداول الزمنية، ولكنها تتعلق بفهم كيفية استخدام هذا المورد الثمين بشكل يحقق أقصى فائدة.



2. تحديد الأهداف:

يعتبر تحديد الأهداف أحد المحاور الرئيسية في الكتاب. يشدد فليمنج على ضرورة أن تكون الأهداف واضحة ومحددة.



3. التحليل والتخطيط:

الخطوة التالية بعد تحديد الأهداف، وهي التحليل والتخطيط. يُنصح القراء بتحليل الأنشطة الحالية وتحديد المهام الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة. كما يقدم فليمنج نصائح حول كيفية تطوير خطة يومية وأسبوعية تتماشى مع الأهداف.



4. إدارة الأولويات:

يتميز الكتاب بتقديم تقنيات فعالة لإدارة الأولويات، حيث يُستخدم مصفوفة أيزنهاور لتصنيف المهام بناءً على عدد من المعايير. يوضح ذلك كيفية التركيز على المهام الهامة والعاجلة بدلاً من الانغماس في المهام الأقل أهمية.



5. التخلص من التسويف:

يتناول الكتاب أسباب التسويف وكيفية التغلب عليه. يعرض فليمنج استراتيجيات مثل تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للتنفيذ، مما يساعد الأفراد على الشعور بالتقدم والتحفيز.



6. تشجيع العمل الفعّال:

يحتوي الكتاب على نصائح لتحفيز النفس وخلق بيئة عمل إيجابية. يشجع فليمنج على تقنيات مثل تقنية «بومودورو»، حيث يتم العمل لفترات محددة تليها فترات راحة. هذا يساعد على تعزيز التركيز وتقليل الشعور بالإرهاق.



7. تقييم الأداء والتحسين المستمر:

يؤكد الكتاب على أهمية التقييم الدوري للتقدم المحرز. يُشجع الأفراد على مراجعة أدائهم بشكل دوري وتعديل استراتيجياتهم عند الحاجة. يعتبر التحسين المستمر عنصرًا أساسيًا في تحقيق نتائج أفضل.



8. تحقيق التوازن بين العمل والحياة:

يناقش الكتاب مفهوم التوازن بين العمل والحياة الشخصية. يشدد فليمنج على ضرورة تخصيص وقت للراحة والترفيه والهوايات، حيث يسهم ذلك في تعزيز الطاقة والإبداع».



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك.