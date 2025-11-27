«بلاك هات» الرياض.. 18 جلسة و140 دولة

تستضيف الرياض مجتمع الأمن السيبراني العالمي ضمن فعالية «بلاك هات» الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، التي ينظِّمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في ملهم.

وتقدم الفعالية، التي تاتي تحت شعار «منصّة عالمية للأمن السيبراني»، ما يزيد عن 200 ساعة من المحتوى المتخصِّص عبر 18 جلسةً رئيسةً، وسبع جلساتٍ تفاعليةٍ بمشاركة نخبةٍ من المتحدثين الدوليين والخبراء والمتخصصين في التقنيات الأمنية والرقمية، من بينهم الدكتورة رمان شودري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لهيومين إنتليجنس، وديفون برايان، الرئيس العالمي للأمن المعلوماتي في بوكينج هولدينجز، وود هيمين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعددٌ من المختصين في إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحماية.

كذلك تجذب الفعالية المشاركين والزوار من 140 دولةً، ويشارك في المعرض أكثر من 450 جهةً عارضةً عالميةً ومحليةً، تستعرض أحدث حلول كشف التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستجابة للحوادث، وأنظمة تعزيز المرونة الرقمية، مع تركيزٍ خاصٍّ على دعم الشركات والمطورين المحليين، وتوسيع نطاق أعمالهم ضمن القطاع.

وتقدم الفعالية أكبر منطقةٍ للفعاليات السيبرانية في العالم، تتضمَّن محاكاةً متقدمةً لأنماط التهديدات، وتجاربَ تفاعليةً، تعتمد سيناريوهاتٍ واقعيةً في مجال الأمن السيبراني، بما يُمكِّن المشاركين من اختبار جاهزيتهم العملية ضمن بيئةٍ محكمةٍ.