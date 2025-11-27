البوعينين.. بعض الصقور ترى حتى لمسافة 500 متر

أوضح الصقار مبارك البوعينين، أن مهام الداعي تشمل دعوة الصقر، وتوجيهه بحركاتٍ متوازنةٍ، يمينًا أو يسارًا، لجذب انتباهه، إلى جانب استخدام أساليبَ مختلفةٍ بناءً على سلوك كل صقرٍ حيث يحتاج بعضها إلى أن يتخفَّى عنها الداعي ضمن تكتيكٍ محددٍ، يناسب طبيعة الصقر واستجابته.

وبيَّن البوعينين أن العلاقة بين الصقَّار والداعي تعتمد على تبادل المعلومات حول كل صقرٍ، وطريقة التعامل معه، فيما يتولى الداعي توجيه الصقر لركوب الريح المناسبة وفق اتجاهاتها المختلفة، سواءً كانت أماميةً، أو جانبيةً، بما يسهم في تحسين أداء الصقر في مسار الشوط.

وأفاد بأن خطة تدريب الصقر قبل خوض المنافسة تبدأ بمسافاتٍ قصيرةٍ، تصل إلى عشرة أمتارٍ، ثم ترتفع تدريجيًّا حتى 300 متر، وصولًا إلى المسافة المعتمدة للملواح، وهي 400 متر، التي تُفعَّل مع تقدم الموسم وتحسِّن الجاهزية.

وأشار إلى أن بعض الصقور تستطيع الرؤية لمسافاتٍ تتجاوز 500 متر، لكنْ المسافة العملية الأكثر فاعليةً في سباقات الملواح، تبقى عند حدود 400 مترٍ، لتجنُّب ارتفاع الصقر وابتعاده عن المسار، موضحًا أن أحد الصقور من نوع مثلوث جير فرخ، حقق زمنًا مميزًا، بلغ 13.200 ثانية في أحد الأشواط، وهو زمنٌ يُعد من الأزمنة الصعبة، فيما يُتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة منافسةً أقوى مع دخول نخبة الصقَّارين وتجهيز صقورهم للموسم.

وتبرز مهام الداعي كأحد العناصر المؤثرة في مسابقة الملواح ضمن منافسات كأس نادي الصقور 2025، إذ يؤدي دورًا أساسيًّا في توجيه الصقر خلال مسار الطيران عبر تكتيكاتٍ، تهدف لجذب انتباهه، وتحفيزه نحو خط النهاية وفق اتجاه الرياح ومسار الشوط.

يُذكر أن منافسات كأس نادي الصقور 2025 تنظَّم من قِبل نادي الصقور السعودي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري قرب شاطئ نصف القمر في محافظة الخبر، وتشمل 48 شوطًا لمسابقة الملواح بإجمالي جوائزَ ماليةٍ عشرة ملايين ريال.