اليوم الخامس.. 329 صقرا تخوض منافسات كأس الصقور

نظَّمت كأس الصقور 2025 ستة أشواطٍ لفئة المُلَّاك المحليين ضمن مسابقة الملواح، الخميس، في محافظة الخبر، قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وظهر فيها 329 صقرًا.

وتنافس الصقَّارون على جوائزَ إجماليةٍ، تبلغ عشرة ملايين ريال، وتُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة، وهي 48 شوطًا لفئات الهواة والمحترفين والمُلَّاك والنخبة.

وبدأت منافسات اليوم الخامس بشوط شاهين فرخ للمُلَّاك، وفاز بالمركز الأول الصقَّار حمد بن محسن بن حمد المري بصقره «66» قاطعًا مسافة ميدان الملواح بزمن 14.400 ثانية، فيما فاز بشوط شاهين قرناس للمُلَّاك الصقَّار سعد بن إبراهيم عبد الله البوعينين بصقره «غارة» بزمن 14.169.

وفي شوط جير شاهين فرخ للمُلَّاك، حصد المركز الأول الصقَّار سالم بن فلاح سالم الهاجري بصقره «74» بزمن 14.256 ثانية، وفي شوط جير شاهين قرناس للمُلَّاك، تصدَّر الشوط الصقَّار سعود بن راشد بن عبد العزيز الدعيج بصقره «صن» بزمن 13.721.

أما شوط جير تبع فرخ للمُلَّاك، ففاز بمركزه الأول الصقَّار عادل بن صالح بن خليفة العريفج بصقره «T62» بزمن 14.549 ثانية، في حين تربَّع على صدارة شوط جير تبع قرناس للمُلَّاك الصقَّار سلطان بن محمد بن بدر الشمري بصقره «كفو» بزمن 13.853.