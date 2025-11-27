تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يكسب الهند

افتتح المنتخب السعودي لكرة السلة مشوار التصفيات الأولية لنهائيات كأس العالم بفوزٍ عريضٍ على نظيره الهندي 75ـ51 في المباراة التي جرت على ملعب صالة وزارة الرياضة في الرياض وسط حضورٍ جماهيري كبيرٍ، ساند الأخضر طوال دقائقها.

وفي الربع الأول، بدأ الأخضر اللقاء بشكلٍ سريعٍ، إذ سجل مباشرةً من هجماتٍ عدة متتاليةٍ، ولم يعطِ المنتخب الهندي أي فرصةٍ لالتقاط الأنفاس، ليوسِّع الفارق مع منتصف الربع الأول إلى سبع نقاطٍ، ويتحكَّم بمجريات الربع إلى نهايته «28-16».

واستمر المنتخب السعودي في الربع الثاني بأدائه القوي، ووسَّع الفارق مع منافسه وسط صلابةٍ دفاعيةٍ، وتفوُّقٍ كبيرٍ لنجمه محمد عبد الرحمن الذي أحرز بمفرده 13 نقطةً، ليعزز التقدم السعودي 45ـ32

ودخل الأخضر الربع الثالث بقوةٍ أيضًا، ونوَّع من هجومه، وزاد لاعبوه غلتهم، ووسَّعوا الفارق مع المنتخب الهندي، وأحبطوا محاولاته للعودة، لينتهي هذا الربع لصالحهم 61ـ43.

وفي الربع الرابع، حافظ لاعبو المنتخب السعودي على تقدمهم وسط إشراك السنحاني للاعبين البدلاء الذين كانوا مع زملائهم على الموعد، واستطاعوا تحقيق الفوز الأول 75ـ51.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الهندي، 30 نوفمبر، في مدينة شيناي في الـ 03:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما يتواجه منتخبا لبنان وقطر في بيروت، العاصمة اللبنانية.