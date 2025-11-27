4 ديسمبر.. ليلة استثنائية تجمع نمرة وكايروكي وبابلو

أعلن موسم الرياض تنظيم ليلةٍ موسيقيةٍ، تجمع ثلاثةً من أبرز الأسماء العربية في الموسيقى الحديثة، هم حمزة نمرة، وفرقة كايروكي، ومروان بابلو، 4 ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم.

وتتولى شركة بنش مارك تنظيم الحفل ضمن سلسلةٍ من الفعاليات التي تقدِّمها في موسم الرياض مع تجهيزاتٍ فنيةٍ وتقنيةٍ، تهدف إلى توفير تجربة حضورٍ متكاملةٍ للجمهور.

وتقدِّم الليلة مزيجًا موسيقيًّا متنوعًا، إذ يطلُّ حمزة نمرة بمجموعةٍ من أعماله المعروفة، فيما تقدِّم كايروكي لونها الخاص في الروك العربي، إضافةً إلى حضور مروان بابلو بأسلوبه العصري الذي يحظى بمتابعةٍ واسعةٍ لدى فئة الشباب.

وتُطرح تذاكر الحفل، 27 نوفمبر، عند الـ 08:00 مساءً عبر منصة webook.com وسط توقُّعاتٍ بإقبالٍ مرتفعٍ نظرًا لشعبية الفنانين المشاركين.