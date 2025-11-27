بسبب العنصرية.. معاقبة أتلتيكو بالغرامة والمراقبة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامةً ماليةً، الخميس، على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قدرها 30 ألف يورو بسبب السلوك العنصري لجماهيره في المباراة أمام أرسنال الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا.

واتُّهم أتلتيكو بالعنصرية، أو السلوك التمييزي، أو كليهما من جانب جماهيره خلال خسارة فريقها 0ـ4 في لندن، الشهر الماضي. وسبق للجماهير نفسها استهداف البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من خلال مضايقاتٍ مماثلةٍ.

وإلى جانب العقوبة المالية، حرم «يويفا» النادي الإسباني من بيع تذاكر مباراةٍ واحدةٍ للفريق خارج ملعبه، التي تم تأجيلها لمدة عامٍ تحت المراقبة.

ويتعيَّن على أتلتيكو أيضًا دفع غرامةٍ، قدرها عشرة آلاف يورو بسبب إلقاء المقذوفات في ملعب أرسنال.

وكان أتلتيكو تغلَّب على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في المرحلة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2ـ1، ليرفع رصيده إلى تسع نقاطٍ في المركز الـ 12 بالمجموعة الموحَّدة، ويحافظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى ثمن النهائي خلال الجولات الثلاث المقبلة.