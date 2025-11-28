مجددا.. خلجاويان سابقان ينشدان الإطاحة بـ «الدانة»

يبحث لاعبان سابقان في فريق الخليج الأول لكرة القدم عن تكرار الإطاحة به من مسابقة كأس الملك، والتأهل برفقة الخلود إلى نصف نهائي البطولة.

وسبق للاعبَين من فريق الخلود ارتداء قميص الخليج، هما الجناح هتَّان باهبري، وزميله جمعان الدوسري، قلب الدفاع.

وقضى باهبري الفترة بين صيفي 2014 و2016 معارًا من الاتحاد إلى الخليج، قبل انتقاله إلى الشباب، ثم خاض ثلاث تجاربَ أخرى حتى حطَّ رحاله في الخلود، أغسطس الماضي.

وخلال فترته مع الشباب، واجه الخليج، فريقه السابق، لحساب ثمن نهائي الكأس، وسجَّل هدفًا، أسهم به في انتصار «الليوث» 3ـ1، وتقدُّمهم إلى دور الثمانية.

من جانبه، مثَّل الدوسري فريق الخليج موسم 2020ـ2021، ثم غادر إلى الساحل، ومنه إلى الخلود في 2022، وأعير إلى الفيصلي الموسم الماضي قبل عودته مجددًا إلى النادي القصيمي.

وقبل لعبه للخليج، تنقَّل بين محطاتٍ عدة، إحداها مع الفيصلي الذي حضر انتصاره على «الدانة» في ثمن نهائي كأس الملك موسم 2016ـ2017.

وأطاح الفيصلي بالخليج من تلك النسخة عبر الانتصار 2ـ1 في مباراةٍ، شاهدها الدوسري جالسًا على مقاعد احتياط «العنابي».

وفيما ارتدى باهبري والدوسري قميص الخليج من قبل، لم يسبق للاعبٍ حالي في الفريق الشرقاوي الدفاع عن ألوان الخلود.