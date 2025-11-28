«يوروبا ليج».. انتصار روما وبورتو وفيلا

أوقف فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم انطلاقة ضيفه ميتييلاند الدنماركي المثالية في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بالتغلب عليه 2ـ1، الخميس، ضمن الجولة الخامسة.

وافتتح المغربي نيل العيناوي التسجيل لروما مبكرًا في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله المخضرم، صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي، الثاني «83»، فيما تكفَّل البرازيلي باولو فيكتور دا سيلفا بإحراز هدف ميتييلاند الوحيد «86».

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن ميتييلاند، الذي فاز في لقاءاته الأربعة الأولى بالبطولة، بقي في الصدارة برصيد 12 نقطةً، في حين ارتفع رصيد روما إلى تسع نقاطٍ في المركز الـ 11 لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.

وحقق بورتو البرتغالي انتصارًا كبيرًا بـ 3ـ0 على ضيفه نيس الفرنسي، ليُنعش آماله بالتأهل للأدوار الإقصائية في البطولة.

وعلى ملعب «دراجاو»، أحرز الإسباني جابرييل فيجا الهدف الأول لبورتو في الثواني الأولى من عمر اللقاء، وعاد اللاعب ذاته لهز الشباك من جديدٍ مسجلًا الهدف الثاني للفريق البرتغالي «33»، بينما تكفل مواطنه صامويل أوموروديون بإضافة الثالث «61» من ركلة جزاءٍ.

ورفع بورتو رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز الخامس مؤقتًا، في حين ظل نيس قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيدٍ من النقاط.

وتقدم أستون فيلا الإنجليزي لوصافة الترتيب مؤقتًا عقب انتصاره المثير 2ـ1 على ضيفه يونج بويز السويسري في اللقاء الذي جرى على ملعب «فيلا بارك» في مدينة برمنجهام.

وسجل الهولندي دونيايل مالين هدفَي أستون فيلا في الدقيقتين 27 و42، في حين سجل جويل مونتيرو هدف يونج بويز الوحيد «90».

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطةً في المركز الثاني، بينما توقف رصيد يونج بويز عند ست نقاطٍ في المركز الـ 24.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت في الجولة ذاتها الليلة، عن فوز سيلتيك الإسكتلندي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 3ـ1، وليل الفرنسي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4ـ0، ولودوجوريتس رازاجراد البلغاري على ضيفه سيلتا فيجو الإسباني 3ـ2.

في المقابل، تعادل فنربخشة التركي 1ـ1 مع ضيفه فرينتسيفاروش المجري، وباوك سالونيك اليوناني مع ضيفه بران النرويجي بالنتيجة نفسها، كما تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه فرايبورج الألماني دون أهدافٍ.