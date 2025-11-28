دوري المؤتمر.. ستراسبورج يقلبها على بالاس.. وفيورنتينا يسقط

تغلَّب فريق ستراسبورج الفرنسي الأول لكرة القدم على كريستال بالاس الإنجليزي 2ـ1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سامسون سبور التركي، متصدر الترتيب، فيما تجمَّد رصيد بالاس عند ست نقاطٍ في المركز الـ 18.

وتقدَّم كريستال بالاس في الدقيقة 34 عن طريق تيريك ميتشيل، وأدرك إيمانويل إميجا التعادل لستراسبورج «53». وفي الدقيقة 77، سجل سمير إل موارييه الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وفي مباراةٍ أخرى، تعرَّض فيورنتينا الإيطالي، وصيف البطولة مرتين، للهزيمة الثانية له، إذ سقط أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني 0ـ1 عن طريق جاتشينوفيتش في الدقيقة 35.

ورفع أيك أثينا رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز العاشر، فيما تجمَّد فيورنتينا عند ست نقاطٍ في المركز الـ 17.

وفي باقي المباريات، فاز شاختار دونيتسك الأوكراني على شامروك روفرز الإيرلندي 2ـ1، وتعادل أبردين الإسكتلندي مع نواه الأرميني 1ـ1، وفاز دريتا الكوسوفي على شكينديا المقدوني الشمالي 1ـ0، وسبارتا براغ التشيكي على ليجيا وارسو البولندي بالنتيجة نفسها.

كذلك تغلَّب ياجيلونيا البولندي على كوبيون الفنلندي 1ـ0، وتعادل بريدا بليك الأيسلندي مع سامسون سبور التركي 2ـ2، وخيَّم التعادل السلبي على مواجهة ريبكا الكرواتي وضيفه أيك لارنكا القبرصي.