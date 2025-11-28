جاسبريني: فوزنا باهت.. وأخطاء ويسلي أزعجتني

سارع جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى الاعتراف بأن لاعبيه لم يقدموا أفضل أداءٍ لهم على الرغم من فوزهم على ميتييلاند الدنماركي 2ـ1، الخميس، ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

وقال جاسبريني في تصريحاتٍ أعقبت اللقاء: «لقد فقدنا فرصة لعب مباراةٍ أفضل. أتيح لنا عديدٌ من الفرص، وعلينا أن نحتفظ بطاقتنا، وأن نقدم أداءً مختلفًا في مباراة الأحد أمام نابولي ضمن الدوري المحلي».

وتحدَّث جاسبريني أيضًا عن مانو كوني، لاعب وسط الفريق، الذي خرج مصابًا خلال الشوط الأول: «علينا أن ننتظر. لقد تعرَّض لكدمةٍ سيئةٍ، لكن لا يبدو أنها خطيرةٌ».

ومن بين اللاعبين الذين تعرَّضوا للانتقاد بسبب أدائهم اليوم، كان البرازيلي ويسلي، الظهير الأيمن، على الرغم من تقديمه أداءً جيدًا مع الفريق الموسم الجاري، وقال عنه المدرب: «ارتكب ويسلي عديدًا من الأخطاء، وهذا أمرٌ مؤسفٌ، لأن لديه إمكاناتٍ هائلةً».