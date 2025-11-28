فريدا.. بطلة

السويدية فريدا كارلسون تحتفل بفوزها بمسابقة التزلج الريفي للسيدات لمسافة 10 كم على الطراز الكلاسيكي في كأس العالم للاتحاد الدولي في كوسامو، فنلندا، الجمعة (أسوشيتد برس)