فريدا.. بطلة

2025.11.28 | 02:17 pm
السويدية فريدا كارلسون تحتفل بفوزها بمسابقة التزلج الريفي للسيدات لمسافة 10 كم على الطراز الكلاسيكي في كأس العالم للاتحاد الدولي في كوسامو، فنلندا، الجمعة (أسوشيتد برس)
