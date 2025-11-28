فورمولا 1.. حجار يترقب شراكة فيرستابن

أبدى السائق الشاب الفرنسي إسحاق حجار، الجمعة، حماسة بشأن احتمال أن يزامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية للفورمولا 1، في ريد بول الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيستمتع بـ«الفرصة المذهلة».

ويعد السائق البالغ 21 عامًا المرشح الأوفر حظًا من أجل الانتقال من مقعد «آر بي»، الفريق الرديف لريد بول، للحلول بدلًا من الياباني يوكي تسونودا إلى جانب فيرستابن في عام 2026.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحظيرة النمساوية ستعلن عن هوية زميل فيرستابن الجديد خلال الأسبوع المقبل.

ومع إدراكه لحجم التحدي الذي قد ينتظره، يرى السائق الفرنسي أن الشراكة مع فيرستابن خطوة حاسمة في مسيرته.

وقال لـ«فرانس برس» في الدوحة قبل جائزة قطر الكبرى الأحد «لطالما كنت أقوى في مواجهة زملائي»، لكن «إلى جانب أفضل سائق في العالم، إنها فرصة رائعة للتعلم».

ولا يشكك حجار في صعوبة المهمة التي قد يواجهها إذا ما اختير لقيادة سيارة ريد بول الثانية إلى جانب بطل العالم أربع مرات.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتمكن من التغلب على الهولندي في حال انضم إلى ريد بول، أجاب بحزم «لا».

وأضاف حجار الذي أثار الإعجاب في موسمه الأول بصعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى عقب احتلاله للمركز الثالث في سباق جائزة هولندا الكبرى «إنه أفضل من جميع النواحي، يقود بشكل أفضل، ويرتكب أخطاء أقل، ولديه خبرة أكبر».

ويحتل حجار المركز التاسع في ترتيب السائقين برصيد 51 نقطة، في حين لا يزال فيرستابن ينافس على الاحتفاظ بلقبه للعام الخامس تواليًا قبل جولتين من النهاية.

ويخوض «ماد ماكس» الجولة ما قبل الأخيرة في قطر متساويًا بالنقاط مع سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث «366 نقطة لكل منهما»، حيث يتخلف الثنائي بفارق 24 نقطة عن زميل الأخير البريطاني لاندو نوريس المتصدر.