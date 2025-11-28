«عالم التمور».. تجربة التذوق والشراء من المنتجين

جذبت فعاليات معرض عالم التمور في نسخته السادسة بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض الزوار والمهتمين، وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، بتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مناطق السعودية الرائدة في إنتاج التمور، حيث تعرض كل من الرياض والقصيم والعلا والمدينة المنورة وحائل والجوف والأحساء أصنافها المتنوعة، في أجنحة تتيح للزوار تذوق الأنواع المختلفة وشراءها مباشرة من المنتجين.

وسجّل المعرض منذ انطلاقه إقبالاً لافتًا من العائلات ومحبي التمور، في وقت يقدم فيه منصة مهمة للتجار والمزارعين لاستعراض جودة التمور السعودية، التي تواصل ترسيخ حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.

كما يضم المعرض أركانًا للحِرف اليدوية التي تعكس التراث السعودي الأصيل، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ سعودية تقدّم القهوة السعودية والأطباق الشعبية، ومسرح خارجي لتنظيم المسابقات والفعاليات الترفيهية، مما يمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والضيافة والترفيه.