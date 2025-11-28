الفيصلي يضاعف معاناة الجبيل

ضاعف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم من معاناة مضيفه الجبيل بعد أن ألحق به الخسارة الخامسة تواليًا، إذ فاز عليه 1ـ0، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن عاشر جولات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل البرازيلي لوفانور هنريكي، مهاجم الفيصلي، هدف المباراة الوحيد برأسيةٍ عند الدقيقة 31.

وضرب «العنابي» عصافيرَ عدة بحجرٍ واحدٍ بهذا الفوز حيث استعادة التوازن بعد التعادل مع الدرعية 1ـ1 في الجولة الماضية، وحافظ على سجله الخالي من الخسارة للمباراة التاسعة تواليًا «ثلاثة انتصاراتٍ وستة تعادلاتٍ»، كما رفع رصيده إلى 15 نقطةً في المركز الثامن.

في حين، بقي الجبيل في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطةٍ واحدةٍ.