باكينجهام بعد التأهل: كتبنا التاريخ

أبدى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن مواجهة الخليج ستبقى خالدة في التاريخ.

وفي المؤتمر الصحافي بعد الفوز على الخليج 4ـ3، الجمعة في ربع نهائي كأس الملك، أوضح باكينجهام: «لعبنا أول 35 دقيقة بشكل رائع، والمباراة كانت مهمة وجميلة وستبقى في التاريخ بكل تأكيد».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «نادي الخلود تأسس عام 1970، ومنذ ذلك الوقت كان هناك عمل جبار وكبير أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».

وتابع مدرب الخلود: «هناك قيم راسخة داخل النادي، وغرفة الملابس مميزة الآن، وفيها الكثير من الاحتفالات والرقصات، ولا أعرف هل رقصاتهم جيدة أم لا؟».

وأجاب الإنجليزي ديس باكينجهام على سؤال «الرياضية» عن نقل التدريب الأخير إلى ملعب النادي رغم أن الفريق خاض حصصه التدريبية السابقة على ملعب التعاون، قائلًا: «أشكر إدارة التعاون على السماح لنا بالتدرب على ملعبهم واستخدام منشآتهم لمدة يومين، وفضلت إجراء الحصة الأخيرة على الملعب الرديف لتجنب الإرهاق رغم أنه ما زال يحتاج إلى ملعب أكبر».