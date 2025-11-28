الأخضر في لوسيل لكسر الصيام

يذهب منتخبنا السعودي إلى بطولة جديدة مرتكزًا على إرثه التاريخي، وليس سجله القريب في الفوز بالألقاب، يرشح المنتخب السعودي للفوز باللقب بسبب الدوري وإرث المنتخب في البطولات السابقة، ونتمنى أن تكون الدوحة هي بوابة العودة للأخضر إلى منصة البطولات.



أكثر من 22 سنة من الغياب، مدة زمنية طويلة لنا كبلد مؤثر ورئيسي في كرة القدم في المنطقة، وإدراك واقعنا الحالي هو بداية العودة إلى الفوز بالألقاب والعودة إلى منصات التتويج، الرحلة التي تستمر لمدة سنة وشهر من الآن ستكون مثيرة إن استطعنا أن نظهر بالشكل المطلوب.



سنة وشهر سنلعب خلالها كأس العرب وكأس العالم وكأس الخليج وكأس آسيا، والكل سيأمل أن نشاهد المنتخب السعودي يتوج بلقب من الألقاب الأربعة، وينهي الصيام الطويل الذي لا يعكس طموحاتنا الرياضية.



المسؤولية ستكون بالمقام الأول على اللاعبين ولا غيرهم، مهما حاول البعض رمي المسؤولية على جهات أخرى أو مدرب أو أي سبب آخر، المفترض أن يكون اللاعبون في واجهة هذا الأمر، ويدركون المهمة التي ستكون أمامهم.



نتمنى أن يكون لوسيل الملعب الذي أعطى جيلي أفضل الذكريات في لقاء الأرجنتين الشهير، شاهدًا على عودة الأخضر للبطولات من جديد وإنهاء الصيام الطويل.