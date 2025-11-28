نهائي ليبرتادوريس.. فلامينجو وبالميراس يعيدان سيناريو 2021

يشهد ملعب الـ«مونومنتال» في ليما العاصمة البيروفية، فجر الأحد، النهائي البرازيلي السابع في كأس «ليبرتادوريس» البطولة الأولى للأندية في أمريكا الجنوبية والتي انطلقت في 1960، بين فريقي فلامينجو وبالميراس، الثاني بينهما منذ 2021، علمًا أن الغريمين سبق لهما الظفر باللقب ثلاث مرات من قبل، لكن هذه المرة ستكون المكافأة مقعدين في كأس العالم للقارات للأندية 2025 ومونديال الأندية 2029.

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من المعتاد أن يظهر التنافس الشديد بين الأندية البرازيلية التي تنتمي للمدينة نفسها: جريميو ضد إنترناسيونال في بورتو أليجري، وأتلتيكو مينيرو ضد كروزيرو في بيلو هوريزونتي، وكورينثيانز ضد بالميراس في ساو باولو، وفلامينجو ضد فلومينينسي في ريو دي جانيرو.

ومع ذلك، برز استثناء واحد بشكلٍ خاص في الأعوام الأخيرة، وهو مواجهة فلامينجو ضد بالميراس. وينتمي هذان الناديان ليس فقط لمدينتين مختلفتين بل لولايتين مختلفتين أيضًا، ويمثلان واحدة من أشرس المنافسات في كرة القدم البرازيلية الحديثة.

منذ أن توّج فلامينجو باللقب القاري 2019، على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، اتّسمت المواجهات بين الفريقين بالتوتر والإثارة. وشهدت المباريات الـ 23 الأخيرة بينهما فوز فلامينجو في 10 مقابل سبع لبالميراس، وستة تعادلات. والأهم من ذلك، أنهما توجا بلقب «ليبرتادوريس» مرتين خلال النسخ الست الماضية.

النهائي الأول الذي جمع الفريقين كان في 2021، وعلى ملعب «سنتيناريو» في مونتيفيديو العاصمة الأوروجويانية، وحسمه باليمراس لصالحه بهدف نظيف، رغم أفضلية فلامينجو من حيث عدد الانتصارات المسجلة، ليتوج باللقب الثاني تواليًا بعد أن فاز على مواطنه سانتوس 2020.

وشهدت البطولات التسع الأخيرة من «ليبرتادوريس» هيمنة للفريقين إذ فازا بستة ألقاب. وتوّج بالميراس في 2016 و2018 و2022 و2023، بينما فاز به فلامينجو 2019 و2020. وخلال تلك الفترة، حلّ بالميراس وصيفًا 2017 و2024، وكذلك فلامينجو 2018 و2021.

محليًا يحتدم الصراع بين الفريقين على لقب الدوري، فبالميراس يتصدر جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يلاحقه فلامينجو بفارق نقطة واحدة فقط.

وكانت أول مواجهة في نهائي «ليبرتادوريس» بين فريقين برازيليين في 2005 وجمعت بين ساو باولو وأتلتيكو باراناينسي، وتوج الأول باللقب بعد أن تعادل 1ـ1 ذهابًا، وفاز إيابًا 4ـ1.

وتكرر الأمر في العام التالي بين إنترناسيونال وساو باولو، ونال الأول اللقب بفوز وتعادل، وكانت تلك المواجهة الأخيرة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب.

وقبل مباراة فجر الأحد توجت الأندية البرازيلية بـ 24 لقبًا «25 للأرجنتينية» وحلت وصيفة 20 مرة. وتوزعت الألقاب بين فلامينجو وبالميراس وساو باولو وجريميو وسانتوس «3»، وكوريزيرو وإنترناسيونال «2»، وأتلتيكو مينيرو وفلومينيسي وفاسكو دي جاما وكورينثيانز وبوتافوجو أتلتيكو باراناينسي «1».