تورينتي يتصدر تصفيات «F1H2O»

تصاعدت وتيرة منافسات جائزة جدة الكبرى للزوارق السريعة «F1H2O»، الجمعة، ثاني أيام البطولة التي تُنظم للمرة الأولى في مدينة جدة ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم.

وشهدت الجولة التصفيات التأهيلية إلى جانب سلسلة من التجارب الاستعراضية، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به المنطقة المخصصة للمشجعين والفعاليات الترفيهية المصاحبة على واجهة أبحر الشمالية.

وحسم السائق شون تورينتي من فريق فيكتوري الإماراتي صدارة سباق السرعة الأول بعد إكماله «20» لفة محققًا العلامة الأعلى في الجولة، فيما حلّ بيتر موران من فريق China CTIC في المركز الثاني بفارق زمني طفيف بلغ «0.04» ثانية، تلاه بارتيك مارساليك من فريق ستروموي ريسينج في المركز الثالث، وشهدت الجولة استمرار حضور السائق الإماراتي راستي وايت الذي أنهى السباق في المركز الرابع، بينما جاء الفنلندي سامي سيلو خامسًا.

وسجّلت التصفيات أجواءً حماسية بعد دخول المتسابقين في صراع مباشر لحجز مواقع متقدمة على خط الانطلاق، في وقت كشفت نتائج «سباق السرعة 1» و«سباق السرعة 2» عن تقارب كبير في المستويات، مما رفع من حدة الترقب قبيل السباق الرئيس السبت.

وفي سباق السرعة الثاني، تمكن السويدي يوناس أندرسون من فريق Sweden من اقتناص المركز الأول بعد أداء ثابت وحاسم في «20» لفة، في حين جاء الإماراتي ستيفان آراند من فريق الشارقة في المركز الثاني بفارق «0.02» ثانية فقط، تلاه الألماني ستيفان هاجن من فريق China CTIC في المركز الثالث بفارق «0.25» ثانية، كما شهد السباق تطبيق عقوبة لفة واحدة على القارب رقم «3» بسبب تدمير العوامة الأولى، إلى جانب معاقبة القارب رقم «97» بخصم مركزين لعدم الالتزام بالمسار في الدورة الأولى وفق اللوائح المنظمة.