بالتعاون مع جمعية أصدقاء.. «رابطة البيئة» تحافظ على المدرجات

أطلق صندوق البيئة مبادرة تفاعلية تحت شعار «رابطة البيئة»، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ومشاركة عدد من نجوم كرة القدم السعودية المعتزلين، بدءًا من مباراة الاتحاد والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي وتبني الممارسات الصديقة للبيئة في مدرجات ملاعب كرة القدم السعودية، من خلال تقديم جوائز نوعية، وإشراك الجماهير في أنشطة تفاعلية، وأجنحة توعوية تبرز أهمية الحفاظ على البيئة في المدرجات، والأثر الذي تحققه المبادرة بمشاركة الجماهير.

وسيجري تنفيذ المبادرة بالشراكة بين صندوق البيئة وجمعية أصدقاء بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وروابط الأندية، وعدد من الجهات، بما يمكن الجماهير كافة من المشاركة في الفعاليات التي تعمل المبادرة على تنفيذها.

وستعمل «رابطة البيئة» على تنفيذ فعالياتها في 8 مباريات خلال الموسم الجاري في ملعبي الأول بارك، والمملكة أرينا بالرياض، وملعبي الإنماء، وعبد الله الفيصل بجدة، لتحقق المشاركة في مختلف البطولات بالسعودية.

وأوضح ماجد عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة الأهداف المشتركة بين صندوق البيئة وجمعية أصدقاء في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي في الملاعب السعودية وتحفيز الجماهير على المشاركة الممارسات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أثر المبادرة الذي سينعكس على أطياف المجتمع كافة.

وقال فواز العنزي المتحدث الرسمي لصندوق البيئة نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل: «المبادرة جاءت لتكوين شراكة تعمل على إبراز جهود السعودية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وإظهار وعي المشجع السعودي بما يعكس مدى الدعم الذي يتلقاه القطاعين البيئي والرياضي من القيادة الرشيدة».