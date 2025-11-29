كأس الصقور.. احتفالية خاصة بصدارة الصقّارين

تُشكِّل لحظة خروج الصقَّار من المضمار «السناح» في منافسات كأس نادي الصقور 2025 على شاطئ نصف القمر في محافظة الخبر إحدى العلامات الرمزية المعروفة في أجواء الملواح، إذ يُعبِّر الصقَّارون عن تفاؤلهم بتحقيق المركز الأول برفع السبابة فور انتهاء شوطهم، وهي إشارةٌ متعارفٌ عليها داخل مجتمع الصقَّارين للدلالة على الثقة بأداء الصقر بعد قطع المسار.

وتبدأ أجواء الاحتفال خارج المضمار بمجرد إعلان أجهزة التحكيم الإلكترونية تسجيل زمنٍ متقدِّمٍ، أو كسر رقمٍ سابقٍ عبر صوت المنبِّه الذي ينطلق عند التقاط الحسَّاسات الليزرية لحظة وصول الصقر إلى خط النهاية، ما يمنح الجمهور والصقَّارين إشارةً فوريةً لتحقيق زمنٍ مميَّزٍ.

ومع تأكيد الزمن، يستقبل الأصدقاء زميلهم الصقَّار بأصوات المباركة والهتاف، ويرفعون الأشمغة والعُقل في الهواء تعبيرًا عن فرحتهم بتقدم صقره بالشوط في مشهدٍ، بات جزءًا من الاحتفاليات المصاحبة لمنافسات الملواح، ويعكس ارتباط الصقَّار بصقره، وتقدير المجتمع جهود التدريب التي تسبق المشاركة في هذه المسارات.

يُذكر أن منافسات كأس نادي الصقور 2025 تُنظَّم من قِبل نادي الصقور السعودي، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتشمل 48 شوطًا لمسابقة الملواح بإجمالي جوائز ماليةٍ، تتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافةً إلى فعالياتٍ مصاحبةٍ خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو.