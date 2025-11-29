ميتشيل: فعلنا كل شيء.. وخسرنا بأخطاء كثيرة

أرجع الإسباني ميتشيل جونزاليس، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضياع الفوز على الأهلي بعد التقدُّم 3ـ1، الجمعة، في ربع نهائي كأس الملك، إلى عدم دخول لاعبيه الشوط الثاني بجديةٍ كافيةٍ، وارتكابهم أخطاءً عدة، سمحت لمنافسيهم بالعودة.

وبعد الخسارة 4ـ5 بركلات الترجيح، قال ميتشيل في مؤتمرٍ صحافي: «كل شيءٍ فعلناه في الشوط الأول، لم نعد نستطيع فعله خلال الشوط الثاني، وأتحنا للأهلي العودة بسبب عدم دخولنا ذلك الشوط بجديةٍ كبيرةٍ، وارتكابنا أخطاءً كثيرةً».

وأضاف: «الأهلي يملك لاعبين مميزين جدًّا، ويعرفون كيفية إعادة أي فريقٍ للمباراة بسبب جودتهم».

وتابع: «أثني على لاعبي فريقي نظير ما قدَّموه خلال المباراة، وركلات الترجيح هي التي صنعت الفارق في النهاية».

واستطاع الأهلي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني مدركًا التعادل 3ـ3، لتتمدَّد المباراة إلى وقتين إضافيين، خليا من الأهداف قبل احتكام الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «أخضر جدة».