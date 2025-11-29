يايسله: لاعبونا مرهقون.. وطريقتنا المعتادة لم تنجح

اعترف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعدم تحلِّي لاعبيه بروحٍ قتاليةٍ كافيةٍ خلال الشوط الأول أمام القادسية، قبل تقديمهم ردةَ فعلٍ مناسبةً في الشوط الثاني، مكَّنتهم من تعديل النتيجة، ثم الفوز بركلات الترجيح، الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال يايسله: «‏كانت مباراةً صعبةً كعادة جميع مباريات خروج المغلوب، واللاعبون منهكون للغاية».

وأضاف: «لم نقاتل خلال الشوط الأول بما يكفي، لكنْ مع التكاتف والزخم الجماهيري، قدَّمنا ردة الفعل المطلوبة في الشوط الثاني، وهذا يُشعرني بالفخر».

وتابع: «الطريقة التي حضَّرناها، ودخلنا بها المباراة، جرَّبناها سابقًا مع منافسين آخرين، ونجحت، لكنْ هذه المرة لم ننفِّذها بشكلٍ دقيقٍ، لذا لم نظهر بالصورة ذاتها كما حدث من قبل».

وتأخر الأهلي 1ـ3 خلال الشوط الأول، ثم أدرك التعادل 3ـ3 في الثاني، وتمدَّدت المباراة إلى وقتين إضافيين، لم تتغيَّر خلالهما النتيجة، قبل أن يحسم الفريق الجدَّاوي بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح 5ـ4.