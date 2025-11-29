الأهلي ينهي غياب 5 أعوام عن نصف النهائي

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الملك بعد انقطاعٍ دام خمسَ نسخٍ متتالية، مستفيدًا من فوزه على القادسية، الجمعة، في دور الثمانية.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل عن طريق ركلات الترجيح «5ـ4» بعد التعادل مع القادسية 3ـ3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعود الظهور الأخير للفريق في دور الأربعة إلى نسخة 2019ـ2020 التي تخطى فيها منافسه الوحدة ضمن ربع النهائي بنتيجة 2ـ1.

وبعد عبور الوحدة، خسر مباشرةً أمام النصر بالنتيجة ذاتها، وعجز عن بلوغ المباراة النهائية التي فاز فيها الهلال على الأصفر العاصمي 2ـ1 أيضًا.

وودَّع «أخضر جدة» من دور الـ 16 موسمَي 2020ـ2021 و2023ـ2024، ومن ربع النهائي 2021ـ2022، وسقط في دور الـ 32 خلال النسخة الماضية، بينما لم يشارك في بطولة 2022ـ2023.

وظفر الفريق باللقب للمرة الأخيرة عام 2016 عندما هزم النصر في المباراة النهائية بنتيجة 2ـ1.