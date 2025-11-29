مجددا.. يايسله يكسب بركلات الترجيح

منحت ركلات الترجيح انتصارًا جديدًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله، حاسمةً بطاقة صعود فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الملك، الجمعة، على حساب القادسية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لموقعة ربع النهائي بالتعادل 3ـ3، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 5ـ4.

وعاش يايسله تحدي ركلات الترجيح للمرة الثالثة مع الفريق الجدَّاوي الذي يقود دفته الفنية منذ صيف 2023.

وفي المرة الأولى، خسر التحدي أمام الهلال بنتيجة 2ـ5 لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أغسطس 2024.

وعوَّض في نهائي نسخةٍ أخرى من البطولة ذاتها بالفوز على النصر 7ـ5 عن طريق «الترجيحية» محققًا اللقب، أغسطس الماضي.

ومجدَّدًا فاز بالأسلوب ذاته في مواجهة القادسية، مستفيدًا من ركلات الترجيح للمرة الثانية مع الأهلي.