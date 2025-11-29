الكونفيدرالية الإفريقية .. المصري والوداد يتصدران ..وعزام ونيروبي دون نقاط

حقق فريق المصري البورسعيدي الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، الجمعة، على زيسكو الزامبي 3ـ2 في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي شهدت أيضًا تغلُّب الوداد البيضاوي المغربي على عزام التنزاني 1ـ0.

وتقدَّم المصري بهدفٍ مبكِّرٍ في الدقيقة الرابعة، سجله محمد هاشم بعد ركلةٍ ركنيةٍ، نفَّذها حسن علي، وقابلها الجزائري منذر طمين بضربة رأسٍ، ارتدت من الحارس، ليتابعها هاشم بتسديدةٍ، سكنت المرمى، وأدرك زيسكو التعادل عقب دقيقتين فقط عبر فريدي مايكل كوابلان.

وأعاد طمين التقدم للضيوف «24» إثر خطأ قاتلٍ من الدفاع، لينفرد بالمرمى، ويسدِّد كرةً أرضيةً زاحفةً من تحت جسد الحارس.

وجعل الجزائري عبد الرحيم دغموم النتيجة 3ـ1 للمصري في الدقيقة 68 بعد تبادلٍ للكرة مع مواطنه طمين داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدةً قويةً في الشباك.

وقلَّص زيسكو الفارق قبل النهاية بثلاث دقائق بعد مرورٍ رائعٍ من باسكال فيري الذي أرسل تمريرةً عرضيةً، أبعدها دفاع المصري بشكلٍ خاطئ، لتصل الكرة إلى بيتر موسواكوما، ليضعها في مرمى الحارس محمود حمدي من مدى قريبٍ.

وبهذه النتيجة، تصدَّر المصري المجموعة الرابعة بست نقاطٍ من انتصارين، يليه مواطنه الزمالك بثلاث نقاطٍ قبل أن يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة ذاتها، السبت، في حين بقي زيسكو دون رصيدٍ من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، سجل القائد نور الدين أمرابط هدف المباراة الوحيد بعد أن تلقَّى تمريرةً بالكعب من الجنوب إفريقي ثيمبينكوسي لورش داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدةً هائلةً في سقف المرمى من مدى قريبٍ.

وارتفع رصيد الوداد إلى ست نقاطٍ في صدارة المجموعة من انتصارين متتاليين، متقدمًا بفارق ثلاث نقاطٍ عن مانيما يونيون، ممثل الكونغو الديمقراطية، الذي سيلعب خارج أرضه مع نيروبي يونايتد الكيني، الأحد، بينما لا يزال عزام ونيروبي دون نقاطٍ.