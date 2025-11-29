الكاراتيه يوقع اتفاقية مع الأمريكي

أبرم الاتحاد السعودي للكاراتيه ونظيره الأمريكي مذكرة تفاهم في القاهرة العاصمة المصرية، على هامش بطولة العالم للكاراتيه للكبار، السبت.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك، وتطوير رياضة الكاراتيه بين الاتحادين، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية بينهما، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، ومشاركة اللاعبين في البطولات الدولية، إلى جانب تطوير البرامج التدريبية، والارتقاء بالمستويات الفنية للمدربين واللاعبين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور مشرف الشهري، رئيس الاتحاد، وعن الجانب الأمريكي إليسا، رئيسة الاتحاد، بحضور أنطونيو إسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إضافة إلى البروفسور إبراهيم القرني، نائب رئيس الاتحاد السعودي.